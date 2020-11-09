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رياضة

أحمد الشيخ: مؤمن زكريا أوفى صديق داخل الملعب وخارجه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:12 ص
أحمد الشيخ،
أحمد الشيخ،
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محمد رشاد
تحدث أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أوفى صديق داخل الملعب وخارجه ودوره كان داخل الملعب وخارجه من خلال تواجده في غرفة خلع الملابس ولعبت معه لمدة 5 سنوات".

سرد أحمد الشيخ موقفًا كوميديًا، معلقًا: "مؤمن زكريا وعدنا أنا وباسم علي قبل إحدى المباريات بعزومة كبيرة حال إحرازه هدف، وبالفعل أحرز هدفًا في تلك المباراة ولكننا تفاجئنا أنه يعزمنا على سندوتشات كبدة وسجق".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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