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رياضة

محمد شريف: مؤمن زكريا لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:46 ص
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
تحدث محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي انتهت إعارته في صفوف نادي إنبي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد شريف في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا وننتظره في تشكيل الأهلي الأساسي".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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