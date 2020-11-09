محمد شريف: مؤمن زكريا لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا

تحدث محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي انتهت إعارته في صفوف نادي إنبي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال محمد شريف في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا وننتظره في تشكيل الأهلي الأساسي".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".



