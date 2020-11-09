أول تعليق من تريزيجيه عقب تألقه مع أستون فيلا أمام أرسنال

أكد محمود حسن تريزجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أنه كان سببا رئيسيا في إحراز فريقه للهدف الأول في شباك أرسنال خلال المباراة التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3 أهداف دون رد بالجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.





وقال تريزيجيه في تصريحات لشبكة قنوات "bein sports"، إنه لولا تدخله في الكرة المشتركة مع لاعب آرسنال لخرجت الكرة ولم تمر للشباك، مؤكدا أن سعادته بالهدف كانت من أجل مصلحة الفريق في النهاية.





وأضاف: "دائما أتطلع لتسجيل الأهداف مع فريق استون فيلا، لكن يظل هدفي الأهم هو المساهمة في فوز فريقي بالمباريات".





وعن مواجهة زميله في المنتخب محمد النني خلال مباراة أستون فيلا وأرسنال، أوضح أن النني يعد واحد من اللاعبين المجهتدين ودائما ما يقدم أفضل ما لديه.





وتابع: "النني لاعب راجل ومجتهد، لانه اشتغل وصدق نفسه واشتغل لحد ما وصل للتواجد مع فريق بحجم آرسنال".





وأشار إلى أن أداء النني مع آرسنال في مواجهة استون فيلا كان جيد لكن فريقه لم يكن موفق في النهاية، وأتمنى أن يظل أساسيا مع فريقه.



