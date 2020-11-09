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رياضة

كهربا: مؤمن زكريا بيكلمني بعد كل ماتش وأهداني دولابه في أوضة اللبس بالأهلي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:34 ص
كهربا ومؤمن
كهربا" ومؤمن
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محمد رشاد
تحدث محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أخويا الكبير فكنت ألعب معه في إنبي كنت أنا صغير وهو بيعلمني".

وأكد: "مؤمن بيتواصل معي دائمًا ويكلمني بعد كل مباراة لتهنئتي أو تصحيح أخطائي ويحفزني لتطوير مستوايي دائمًا".

وتابع: "كمان مؤمن أداني دولابه في أوضة اللبس بملعب التتش في الأهلي ولكن أنا في انتظاره مرة أخرى علشان ياخد الدولاب معاه".

وأتم: "هفضل ألبس التيشيرت بتاعك يا مؤمن وهحتفل باحتفالك في كل هدف أحرزه طوال مسيرتي ولكن أنا عاوزك ترجع في أسرع وقت". 

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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