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رياضة

أخبار الرياضة.. كواليس عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك.. محمد صبحي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي وأخو صلاح أعطاني 100 جنيه.. وزير الرياضة يكشف عن ملعب نهائي أفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدارالساعات الاولى من  صباح اليوم، الأثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.


كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاوضات عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع ثنائي الزمالك مصطفي محمد وعبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


قال محمد صبحي لاعب فريق إنبي وقائد المنتخب الأولمبي السابق، إنه يشكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مساعدته ودعمه في محنته.


قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيقام على استاد القاهرة، بدلا من برج العرب بالإسكندرية.


كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاوضات أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لتمديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء.


أقام نادي بيراميدز حفل تكريم مساء أمس، الأحد، بأحد الفنادق لتكريم أفضل النجوم في الموسم الماضي، في الحفل السنوي لاختيار الأفضل بين لاعبي فريق الكرة الأول.

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