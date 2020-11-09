تحذير من كارثة يتعرض لها الشعب الأمريكي حتى تنصيب بايدن

حذر عدد من الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية، إهمال التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من قبل إدارة دونالد ترامب، حتى يوم تنصيب جو بايدن يناير المقبل.





وتوقع بعض الخبراء وفاة ما يقرب من 2000 أمريكي يوميا، خلال الفترة المقبلة، في حالة إهمال التعامل مع فيروس كورونا بشكل اسرع.





وكتب ريتشارد هاس، المسئول في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي على تويتر: "يشعر العديد من الناس بالقلق من ما يمكن أن يفعله دونالد ترامب خلال الـ 10 أسابيع المقبلة، لكن هناك سبب آخر للخوف من قد لا يقوم به ترامب".





واضاف: "وقال ماذا سيفعل ترامب أمام تحدي كوفيد-19، بحلول يوم التنصيب، من المحتمل جدا ان يموت حوالي 2000 أمريكي كل يوم بسبب الفيروس".



