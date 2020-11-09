الجمهور يبحث عن عمرو دياب على تويتر

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي.





وأحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف، و من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "اهي اهي".





الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.



