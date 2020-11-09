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سيارات

سمايل.. سيارة غريبة تظهر في شوارع مصر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
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أماني نوار
انتشرت في الساعات الاخيرة على مواقع الإنترنت  صور لبعض السيارات الغريبة الشكل التي لايعرف توعها ولا لأي ماركة تنتمي، ولكن بالبحث فالسيارات التي ظهرت في السوارع المصرية تأتي من شركة مصرية تقوم بتصنيه السيارات داخل مصر ، وتم إطلاق اسم سمايل أو S35 وتتبع الشركة التي تعرف باسم ميني كار ايجيبت.

وتحتوي السيارة على محرك 350سي سي وتتسع إلى 5 ركاب والمحرك من إسطوانة واحدة فقط وهو محرك مركزي ، وتعمل السيارة بالدفعي الخلفي مع سرعة قصوى تبلغ 100 كم في الساعة.

وتتمتع السيارة بطول يبلغ 2.9 متر وعرض 1.350 متر وارتفاع 1.62متر ، وتتوفر السيارات التجهيزات المتنوعة وتشكل قفل مركزي أو سنتر لوك مع جلد صناعي داخلي وزجاج كهربائي ، ومانيوال خلفي مع مروحة سقف وليس تكييف وكاميرا في الخلف وفتحة سقف.

وتتوفر في السيارة محرك 300 سي سي وناقل حركة 5 سرعات وسرعة 100 كم في الساعة وعفشة صناعة مصرية وشاسيه 4 مللي ودفع خلفي مع استهلاك وقود 4.5 لتر لكل 100 كم وسنتر لوك بالريموت.


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