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فن

وائل جسار يتعرض لموقف محرج أثناء غنائه خليني ذكرى في حفل الأوبرا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
أحيا الفنان وائل جسار، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

تعرض وائل جسار، لموقف محرج أثناء غنائة أغنية "خليني ذكرى"، حيث توقف عن الغناء لبضع دقائق بسبب عدم تذكره كلمات الأغنية، ومن ثم قام بالمزاح مع الجمهور أن الكورونا هي السبب.

وقدم وائل جسار خلال الحفل، عددا من أشهر أغانيه، وأشعل حماس الحضور على أنغام "غريبة الناس".

كما قدم "بحبك يا مصر، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، حلم حياتي، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك، ماتغيبش ثواني، نخبي ليه، خليني ذكرى، انتبه على حالك، نهاية واحدة، نسم علينا الهوى، وحياتك ياحبيبي، كامل الاوصاف، الف ليلة وليلة، زي الهوا، في حضرة المحبوب".

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