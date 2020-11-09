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سيارات

تبدأ من 399 ألفا.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2021

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن سيارة كيا سبورتاج 2021 من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ suv ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات ، سعة المحرك 1600 سي سي ، بقوة 140 حصان 4 سلندر ، كما تتسارع من 0 إلى 100 كم في غضون 11.1 ثانية .


وتأتي السيارة بمحرك أوتوماتيك  6 سرعات ، بالإضافة إلى انها تعمل بنظام الجر الامامي وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم ، اما الهيكل الخارجي للسيارة فتأتي بارتفاع 173 مم، وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين حيث تستهلك ما يقرب من 100 كيلو مع العلم أن سعة التخزين 62 لتر.

ويبدأ سعر السيارة في السوق المصري  من 399.900 ألف جنيه، ويصل إلى 529.900 ألف جنيه فى أعلى فئة للسيارة.

يذكر أن تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

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