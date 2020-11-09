AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
لقي شخص مصرعه، وأصيب أخران، في حادث إطلاق نار على كنيسة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية. 

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الكنيسة المعمدانية  في هاي بوينت، الواقعة بولاية نورث كارولاينا، حوالي الساعة 3.30 مساءً بالتوقيت المحلي. 

وعثر الضباط على رجل ميت عند وصولهم إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى "عدد قليل" من الأشخاص المصابين بجروح طفيفة، مشيرين أن الحادث جنائي. 

وحضرت شرطة هاي بوينت بالإضافة إلى التحقيق في مسرح الجريمة ومسؤولو التحقيقات في مكتب الدولة.

وأعلنت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، بفوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي على دونالد ترامب، الرئيس المنتهيه ولايته، وسط مخاوف من تصاعد حدة أعمال العنف في البلاد. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق نار داخل حرم الجامعة.. مقتل 2 وإصابة 6 في نيوجيرسي

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية وإصابة 3 أشخاص

ترشيحاتنا

قرار مؤكد| وزير الرياضة: نهائي إفريقيا يقام على هذا الملعب.. شاهد

مرتضى منصور يتراجع.. مفاجأة مدوية في مؤشرات انتخابات النواب بميت غمر

الزمالك يتقاضى 200 ألف دولار من الاتحاد السكندري.. اِعرف السبب

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد