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أخبار العالم

المكسيك تسجل 5887 إصابة جديدة بكورونا و219 حالة وفاة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الصحة المكسيكية، اليوم الإثنين، تسجيل 5887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 219 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبهذا تكون المكسيك قد سجلت 967 ألف و825 إصابة بالفيروس، وتسجيل 95 ألفا و27 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. 

ودعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي، إلى الاستعداد لوباء جديد قد ينتشر حول العالم مثلما انتشر فيروس كورونا المستجد.

وتعتقد الصحة العالمية أن المجتمع الدولي بات عليه الاستعداد لاستقبال وباء جديد، مشير إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأكدت الصحة العالمية في بيان، أن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن"، مضيفة: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوفيد19) والسيطرة عليه".

وفي القسم الثاني للدورة الثالثة والسبعين للجمعية، التي انعقد القسم الأول منها في جنيف في مايو الماضي، من المقرر تبني قرار "بشأن تعزيز الاستعداد للحالات الصحية العاجلة".

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