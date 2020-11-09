نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إ ن إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مرت دون عراقيل أو مشاكل تذكر مضيفة انه بالمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء وغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة القاهرة تم التأكد من ان الغرفة المركزية لم تتلق أى شكاوى بنطاق المنطقة الجنوبية طوال يومى الانتخابات.





وأثنت على ما شاهدته من خلال مرورها ومتابعتها للجان الاقتراع ومن خلال التقارير الواردة اولا بأول عن انتظام سير العملية الانتخابية ، بوعى المواطنين المشاركين فى الإنتخابات وبشكل خاص الشباب والسيدات وذلك ما يدل على وعيهم وثقافتهم وتفكيرهم المتحضر بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم.





كما اشادت بدور رؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومعاونيهم والادارات المعنية والتنفيذية بالاحياء والمنطقة الجنوبية لما بذوله من جهود حتى تظهر انتخابات البرلمان بهذا الشكل المتميز والمتحضر وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.