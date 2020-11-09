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محافظات

نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:15 ص
نائب محافظ القاهرة:
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل
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عبد العزيز جمال
قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مرت دون عراقيل أو مشاكل تذكر مضيفة انه بالمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء وغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة القاهرة تم التأكد من ان الغرفة المركزية لم تتلق أى شكاوى بنطاق المنطقة الجنوبية طوال يومى الانتخابات.

وأثنت على ما شاهدته من خلال مرورها ومتابعتها للجان الاقتراع ومن خلال التقارير الواردة اولا بأول عن انتظام سير العملية الانتخابية ، بوعى المواطنين المشاركين فى الإنتخابات وبشكل خاص الشباب والسيدات وذلك ما يدل على وعيهم وثقافتهم وتفكيرهم المتحضر بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم.

كما اشادت بدور رؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومعاونيهم والادارات المعنية والتنفيذية بالاحياء والمنطقة الجنوبية لما بذوله من جهود حتى تظهر انتخابات البرلمان بهذا الشكل المتميز والمتحضر وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

كما اوضحت ان المنطقة الجنوبية وجميع احيائها قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة كما قامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقرير غرفة عمليات المنطقة توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية وتم بالفعل الالتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

كما أكدت أن الجميع قام بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالعملية الانتخابية البرلمانية بما فيها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين كما تم تكثيف حملات التطهير والتعقيم علي مدار اليومين وإزالة أية إشغالات استمرارواستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن منظمة لاستقبال المواطنين.

وأشادت نائب المحافظ بالدور الايجابى والمشاركة النسائية الملحوظة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020.
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة
نائب محافظ القاهرة: انتخابات النواب مرت دون مشاكل ومشاركة متميزة للمرأة

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