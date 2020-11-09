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حوادث

مقتل شاب على يد مريض نفسى خلال مشاجرة بقنا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
مقتل شاب على يد مريض
مقتل شاب على يد مريض نفسى خلال مشاجرة بقنا
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يوسف رجب

لقى شاب مصرعه بطعنات نافذة بالجسد، سددها له ابن عمه الذي يعانى من اضطرابات نفسيه خلال مشاجرة بمركز فرشوط فى قنا.


تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع شاب بعدما تلقى طعنات قاتلة بسلاح أبيض على يد ابن عمه.


وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه يدعى أحمد.ح .أ،  28 عاما، و توفى متأثرا بطعنات سلاح أبيض، و أن نجل عم المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.


كما تبين من التحريات الأولية، و أقوال الأهالى، أن المتهم مريض يعانى من حالة نفسية.


من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط مرتكب الواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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