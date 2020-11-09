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سيارات

أهم 6 أجزاء في السيارة يجب صيانتها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
  • تعتبر عملية صيانة السيارة وفحصها بشكل دوري ، هو من اهم الامور التي تحافظ على السيارة ، كما أنها تطيل العمر الأفتراضي ، وفي المقابل نجد أن إهمال صيانة السيارة بشكل دوري يسبب العديد من المشاكل.

وفي هذا التقرير نقدم أبرز الاشياء في السيارة التي يجب صيانتها بشكل دوري

-صيانة زيت وفلتر المحرك ، وهو من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة وتحافظ عليه من التلف ، لذلك يجب المحافظة على تغيير الزيت في مواعيده المقررة

-صيانة فلتر الهواء ، ولكن عند انسداده أو أتساخه فإنه يؤدي إلى العديد من المشكال للسيارة

 -فحص الإطارات والتي تعد من اهم عوامل الامان والسلامة للسيارة ، حيث أنه في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها يؤدس إلى أنزلاق مفاجئ للسيارة ،أو للأنفجار أثناء السيارة

-تعتبر الفرامل من أهم الأجزاء التي تحافظ على أمان وسلامة السيارة ، وفي حال تعرض نظام الفرامل للأعطال فأنه يؤدي إلى عواقب خطيرة

-يجب فحص سائل التبريد بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضة حيث أنه هو المسوؤل عن تبريد المحرك، وفي حال تناقصه فإنه يعرض المحرك لمشاكل خطيرة قد تصل إلى حد احتراق المحرك.

-    فحص شمعات الإحتراق ، وهو الجزء المسؤول عن إطلاق الشرار اللازم لعملية الاحتراق الداخلى في المحرك لبدء تشغيل السيارة وحركتها.

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