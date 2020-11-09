مصر تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة.. ووزير المالية التركي يستقيل من منصبه.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. بدء عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب

الأمير تركي الفيصل:

بايدن لا تغيب عنه مصالح أميركا بالمنطقة

الرئيس الجمهوري الأسبق بوش يهنئ بايدن.. النتيجة واضحة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 239 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت مساء الأحد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل في 13 محافظة مصرية في الساعة التاسعة في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وبدء عمليات فرز صناديق الاقتراع داخل اللجان.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت "الجريدة" تصريحات الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للدراسات، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.





وأضاف الأمير تركي أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين السعودية وأمريكا لمواجهة خطر الإرهاب بصفة عامة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله ويعني ذلك تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر القاعدة وخطر "فاحش" في إشارة إلى داعش في المنطقة.





وقالت "القبس" إن المحكمة العليا البريطانية رفضت متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، تطالب بإعادة 500 مليون دولار.





وأصدرت المحكمة حكما بمنع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في رفع قضايا في لندن لمطالبة بنكي "بيكتيت آند سيي" و"ميراباود" السويسريين، بـ 500 مليون دولار، على خلفية قضية دعوى رشوة قيمتها 848 مليون دولار، ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، معللة ذلك بأن المؤسسة وقعت عقودًا ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ وليس في لندن.





وأفادت "الراي" بمقتل 11 شخصًا بينهم عناصر من قوّات الأمن العراقية مساء الأحد في هجوم شنّه تنظيم داعش على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد، مشيرةً إلى أن "تنظيم داعش هاجم برج المراقبة وقتل خمسة من الحشد (الشعبي) وستة أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم".





دوليًا، أوضحت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش قاله إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الديمقراطي لتهنئته بفوزه، مضيفًا أنه بوسع الأمريكيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأميركية كانت "نزيهة في الواقع.. ونتيجتها واضحة".





وتابع "الرئيس دونالد ترمب له الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية.





وقالت "الوطن" إن وزير المالية التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، اليوم الأحد، تقديم استقالته من منصبه، مبررًا استقالته بـ "أسباب صحية".





وتأتي استقالة صهر أردوغان في أعقاب قرار رئيس البلاد المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال وتعيين وزير المالية السابق ناسي أغبال في هذا المنصب، تزامنًا مع استمرار تدهور قيمة الليرة.







