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بشرى سارة.. داليا أيمن: بروتوكول علاج لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا بالتعاون مع كل الدول

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:24 ص
الإعلامية داليا أيمن
الإعلامية داليا أيمن
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن حالات الإصابات بفيروس كورونا فى مصر بدأت فى  الازدياد، مشيرة إلى أن نسيان المواطنين للإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من الفيروس سيعود بضرر كبير على الدولة وعلى المواطنين أنفسهم.

وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا بالأمس عن إستعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، منوهة أنها حذرت المواطنين من الموجة الثانية والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل عدم الوصول إلى مراحل متأخرة.

وتابعت ان هناك دولا فى أوروبا بدأت فى الإغلاق مرة أخرى بسبب الفيروس، لافتة إلى أنه بالمؤتمر كان هناك خبر سار وهو وجود بروتوكول علاج لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع كل الدول.

وأكدت أن الموجة الثانية للفيروس ستكون أصعب، متابعة أن وزيرة الصحة أكدت على جميع أصحاب المطاعم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل عدم إغلاقها وإعطائها مخالفة بغلقها ثلاثة أيام.

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