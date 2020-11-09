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رياضة

الإسماعيلي يرحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:33 ص
ستاد الإسماعيلية
ستاد الإسماعيلية
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إسراء أشرف
رحب نادي الإسماعيلي، باستضافة اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامى علاء وحيد المتحدث الإعلامي باسم النادى الإسماعيلي إن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لا يمانع على الإطلاق ولديه ترحيب كبير بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك باستاد الإسماعيلية شريطة موافقة الجهات الأمنية.

وكانت أنباء قد ترددت حول عدم إقامة المواجهة المنتظرة بالإسكندرية على ملعب الجيش ببرج العرب بسبب هطول الأمطار بغزارة وهو ما أدى للتفكير فى ملاعب بديلة.

وتابع: "استاد الإسماعيلية ظهر بشكل مشرف فى العديد من المناسبات كان اخرها ظهوره بشكل مميز خلال استضافة احدى المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة".

وأضاف: "ملعب الإسماعيلية لايزال يحتفظ ببريقه منذ البطولة القارية واقامة المباراة عليه سيساهم فى خروجها بأفضل شكل ممكن وذلك فى حال إنطلاقها بحضور الجماهير".

وتابع: "الإسماعيلي سيبذل قصارى جهده وسيسعى لتذليل كافة العقبات حال استضافة الحفل الكروى الذى يترقبه ملايين العشاق للناديين وللقارة السمراء أجمع".

واختتم حديثه قائلا: "يقدم النادى الاسماعيلي هذه المبادرة من واقع المسئولية الوطنية والمجتمعية ويتمنى قبول المبادرة وموافقة الاجهزة الامنية".

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