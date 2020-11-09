AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التشيك تدعو الإتحاد الأوروبي إلى إرجاء فرض تعريفات على واردات السلع الأمريكية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
دعا وزير الخارجية التشيكي، توماس بيتشيك، الإتحاد الأوروبي إلى ارجاء التصويت على الإقتراح الخاص بفرض تعريفات جديدة على واردات السلع من الولايات المتحدة، وذلك بعد فوز جو بايدن بإنتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال بيتشيك - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ - إنه يعتقد أنه ينبغي ارجاء القرار حتى بداية العام المقبل، عندما تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد السلطة.

وأعرب الوزير التشيكي عن اقتناعه بأن إدارة بايدن الجديدة قد تسهم في تحسين العلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة وفتح الطريق أمام اتفاقية تجارية جديدة، فضلا عن ادخال إصلاحات على منظمة التجارة العالمية.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي الى 279 مقعدا في مقابل 214 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع .

ترشيحاتنا

أول تعليق من تريزيجيه عقب تألقه مع أستون فيلا أمام أرسنال

حدث ليلا.. طفرة جديدة في إصابات كورونا.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. ومقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

وكيله: معروف يوسف سيعود إلى الزمالك ويدرس تجديد عقده

عجوز بس رياضي.. هل صحة الرئيس الأمريكي بايدن العقلية والجسدية على ما يرام؟

طالبان تأمل أن تلتزم إدارة بايدن باتفاقية السلام الموقعة بين واشنطن والحركة

وائل جسار يتعرض لموقف محرج أثناء غنائه خليني ذكرى في حفل الأوبرا

AdvertisementS

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. تعرف عليها

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والقاهرة تسجل 16 درجة

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. 7 أحداث متبقية قبل نهاية انتخابات مجلس النواب

أخبار الرياضة.. كواليس عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك.. محمد صبحي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي وأخو صلاح أعطاني 100 جنيه.. وزير الرياضة يكشف عن ملعب نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد

تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل