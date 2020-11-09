التشيك تدعو الإتحاد الأوروبي إلى إرجاء فرض تعريفات على واردات السلع الأمريكية

دعا وزير الخارجية التشيكي، توماس بيتشيك، الإتحاد الأوروبي إلى ارجاء التصويت على الإقتراح الخاص بفرض تعريفات جديدة على واردات السلع من الولايات المتحدة، وذلك بعد فوز جو بايدن بإنتخابات الرئاسة الأمريكية.





وقال بيتشيك - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ - إنه يعتقد أنه ينبغي ارجاء القرار حتى بداية العام المقبل، عندما تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد السلطة.





وأعرب الوزير التشيكي عن اقتناعه بأن إدارة بايدن الجديدة قد تسهم في تحسين العلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة وفتح الطريق أمام اتفاقية تجارية جديدة، فضلا عن ادخال إصلاحات على منظمة التجارة العالمية.





وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي الى 279 مقعدا في مقابل 214 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.





تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".





ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع .



