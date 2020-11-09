لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على موعد التدريب الصيفي

كل ما تريد معرفته عن تحويل طلاب المدارس لنظام المنازل

وتعد كلية الزراعة جامعة القاهرة من أهم الكليات التي يلتحق بها طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي تهتم بدراسة العلوم الزراعية واعداد شباب قادرين على المنافسة في مجال الزراعة محليًا وإقليميًا، وذلك من خلال تقديم الخدمات المتميزة من حيث التدريبات في التعليم، والبحث العلمي.





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وتعتبر كلية الزراعة من الكليات التي يلتحق بها شعبة علمي فقط وتتواجد في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الزقازيق وجامعة اسيوط وغيرهم ، كما تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي طبق من العام الجامعي 1997/1998 .



