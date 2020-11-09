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تعليم

لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على موعد التدريب الصيفي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:42 ص
كلية الزراعة
كلية الزراعة
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مريم عزت
أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، أنه ينبغي على الطلاب المقرر عليهم فصل التدريب الصيفى لبرنامج الزراعة الدولية، التكنولوجيا الحيوية باللغة العربية ، التكنولوجيا الحيوية باللغة الانجليزية ، التواجد غدا الثلاثاء بالكلية،وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، بمجمع المعامل البحثية لتنفيذ برنامج التدريب الميدانى للفصل الدراسى الاول للعام الجامعة 2020-2021. 
 
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وتعد كلية الزراعة جامعة القاهرة من أهم الكليات التي يلتحق بها طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي تهتم بدراسة العلوم الزراعية واعداد شباب  قادرين على المنافسة في مجال الزراعة محليًا وإقليميًا، وذلك من خلال تقديم الخدمات المتميزة من حيث التدريبات في التعليم، والبحث العلمي.

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وتعتبر كلية الزراعة من الكليات التي يلتحق بها شعبة علمي فقط وتتواجد في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الزقازيق وجامعة اسيوط وغيرهم ، كما تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي طبق من العام الجامعي 1997/1998 .

ويتميز نظام الساعات المعتمدة بأن الوحدة الأساسية فيه هي المقرر الدراسي حيث يختار الطالب عدد المقررات التي يدرسها خلال الفصل الدراسي تبعا لميوله وقدراته وظروفه.

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