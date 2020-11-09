أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 9-11-2020

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ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.54 جنيه للشراء و 18.66 جنيه للبيع.





وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.55 جنيه للشراء و 20.67 جنيه للبيع.





ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه إلي 17.33 جنيه للشراء و 17.46جنيه للبيع.





وبلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 15.1 جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه إلي 2.36 جنيه لشراء و 2.37 جنيه للبيع.





وعلي مستوي العملات العربية فقد وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري إلي 4.25 جنيه لشراء و4.27 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر الريال السعودي إلي 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 51.14 جنيه للشراء و 51.5 جنيه للبيع.