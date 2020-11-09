خسائر بالجملة في المحافظات بسبب السيول.. انهيار سدود وغرق منازل في مطروح .. ومنطقة ميامي تغرق في شبر مية

وشهدت منطقة ميامي، شرق الإسكندرية، تراكما غير طبيعي أمس، وتم نزح المياه ليلًا، وبعد سيول الأمطار التي هبطت على الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، بدأت المياه تتراكم من جديد.





واستغاث الأهالي بالمنطقة، وبالتحديد شوارع ميناء أغادير، وشارع محمد صالح حرب والشوارع المجاورة، وهي شوارع متفرعة من شارع 45 الرئيسي ناحية الكورنيش بمحافظ الإسكندرية من أجل حل هذه المشكلة التي تتزامن مع كل نوة داخل المدينة.





ورصدت عدسة صدى البلد تراكم مياه الأمطار حتى وصلت إلى داخل المحلات، والعمارات، وغرقت جميع السيارات والمحلات في هذه الشوارع، بالرغم من أنها منطقة حيوية للغاية في شرق المدينة.



