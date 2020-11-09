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خسائر بالجملة في المحافظات بسبب السيول.. انهيار سدود وغرق منازل في مطروح .. ومنطقة ميامي تغرق في شبر مية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
* الإسكندرية: 
نزح المياه من الشوارع الجانبية من منطقة ميامي
*غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة في مطروح


شهدت العديد من المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أمطارا غزيرة وصلت الى حد السيول في بعض المناطق وامتدت إلى محافظات الدلتا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سبب سقوط الأمطار بهذه الغزارة الأيام الماضية حيث قالت الهيئة في بيان لها :"جاء ذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يرافقه منخفض علوي بارد أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة علي كل من السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة وصلت أخيرا إلى الفيوم مع حركة المنخفض على ان يتحرك تدريجيا بداية من اليوم الاثنين ٩ نوفمبر ليعمل علي تحسن الأجواء نوعا ما علي الإسكندرية ولكن تظل الأمطار غزيرة علي مطروح والسلوم". 

وأوضح خبراء الهيئة أنه ما زالت الكتل السحابية الضخمة تتكون في البحر أمام الساحل الغربي؛ حيث تلامس أطرافها ساحل الإسكندرية وتتحرك باتجاه ساحل مطروح من العلمين إلى السلوم، وتتعمق للداخل، وسبب تكون هذه السحب هو فرق الحرارة بين درجة حرارة سطح البحر ودرجة الحرارة في طبقات الجو العليا، ما أحدث هذا الاضطراب الحاصل والذي تظهر نتائجه في صورة أمطار غزيرة.

وفي مطروح، توقفت الأمطار الغزيرة  التى شهدتها منذ صباح الأحد وتسببت في تحويل عدد من الشوارع إلى برك.


كانت أكثر الشوارع التى تضررت من مياه الأمطار الشوارع غير المتصلة بشبكة الصرف الصحى والتى يتم بها أعمال توصيل الصرف  الصحي والغاز الطبيعي.

وشهدت محافظة مطروح سقوط أمطار غزيرة مع ارتفاع صوت الرعد وإضاءة السماء بالبرق مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيرة  خاصة بمدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي .

واستمر غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى  وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا الالتزام بمنازلهم كما قامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجيه لرؤساء المدن بالتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وبجملة التلفيات، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح أمس الأحد  الى انهيار السدود التي أنشئت على طريق الوادي بالكيلو ٢ وشارع ١٥ وشارع المجمع وشارع سور المخابرات.

وأدى انهيار السد إلى تدفق مياه الأمطار بغزارة لتكون سيول أدت إلى إغراق منطقة الكيلو 4 ودخول ومحاصرة  مياه الأمطار  للمنازل كما انقطع التيار الكهربائي عن منطقة الكيلو 4 بالإضافة إلى هبوط ارضى  بمواقع حفر الصرف الصحى   ومازلت المياه تتدفق في الشوارع حتى الآن.

واتجهت سيارة مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى منطقة الكيلو 4 لسحب المياه من الشوارع ومحاولة إعادة بناء السد .


وكانت محافظة مطروح قد شهدت سقوط أمطار غزيرة مع ارتفاع  صوت الرعد وإضاءة  السماء  بالبرق مع انخفاض  في درجات الحرارة وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيرة  خاصة بمدينة  مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.

واستمر بسبب الامطار غلق جميع مواني الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي كما تسببت الأمطار   في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى  وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا الالتزام منازلهم وقامت مجالس  المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح  بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 


وفي محافظة الإسكندرية، قام رجال الصرف الصحي بنزح المياه من الشوارع الجانبية من منطقة ميامي، وذلك بعد الاستغاثات التي أرسلها الأهالي لصدى البلد حول تراكم المياه ودخولها المحلات بالمنطقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

قامت سيارة الصرف بنزح المياه من شوارع ميناء أغادير وصالح حرب والشوارع المجاورة، بعد هطول سيول من الأمطار أدت إلى غلق الشنايش ومطابق الصرف خلال اليومين السابقين.


وشهدت منطقة ميامي، شرق الإسكندرية، تراكما غير طبيعي أمس، وتم نزح المياه ليلًا، وبعد سيول الأمطار التي هبطت على الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، بدأت المياه تتراكم من جديد.

واستغاث الأهالي بالمنطقة، وبالتحديد شوارع ميناء أغادير، وشارع محمد صالح حرب والشوارع المجاورة، وهي شوارع متفرعة من شارع 45 الرئيسي ناحية الكورنيش بمحافظ الإسكندرية من أجل حل هذه المشكلة التي تتزامن مع كل نوة داخل المدينة.

ورصدت عدسة صدى البلد تراكم مياه الأمطار حتى وصلت إلى داخل المحلات، والعمارات، وغرقت جميع السيارات والمحلات في هذه الشوارع، بالرغم من أنها منطقة حيوية للغاية في شرق المدينة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، بعد غروب الشمس مباشرة، هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

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