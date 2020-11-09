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محافظات

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم برنامج "ثمار" لدعم المشروعات الصغيرة في سوهاج

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تنظم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) برنامج "ثمار" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال الصناعات والأعمال في محافظة سوهاج للعام الثالث على التوالي، الذي يستهدف رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة العاملة في قطاع الصناعات والأعمال الزراعية.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، الاثنين، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والناشئة العاملة في قطاعات الزراعة، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة وورش العمل والاستشارات الفردية المصممة بناء على احتياجات الشركات المشاركة بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة لمختلف الموضوعات المتعلقة بالأعمال، موضحًا أن البرنامج يعمل على تسليط الضوء على عملية الحصول على تمويل لتطوير الأعمال وأهمية بناء الشبكات وتأثير المتابعة الجيدة على سير الأعمال المنفذة.

وأشار إلى أن المشروع المصري الألماني أحد مشروعات (جي آي زد)، والذي يتم تنفيذه نيابة عن الحكومة الألمانية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويعمل المشروع على خلق بيئة مواتية للابتكار ودعم ريادة الأعمال في مصر.

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