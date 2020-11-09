بدءا من 15 نوفمبر.. تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا.. فيديو

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أكثر من 100 شركة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة صدر فى أكتوبر 2020 رقم 206.





وأضاف "الجيار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الضريبية يعتبر قانون يوحد الإجراءات الضريبية لمجموعة القوانين التي تديرها هيئة الضرائب المصرية.





وأشار إلى أنه لن يترتب على القانون زيادة فى الأسعار الضريبية أو وجود ضربية جديدة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ وإدارة مجموعة من الضرائب، حيث أن كل قانون من القوانين كان يتضمن مجموعة من القواعد الضريبية.





وأكد أن قانون الإجراءات الضريبية تم تطبيقه بشكل رسمى فور صدوره، كما أنه خصص بابا كاملا عن كيفية إنهاء النزاعات الضريبية.





وأشار إلى أنه بداية من يوم 15 نوفمبر سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمى.







