تنسيقية الأحزاب: رصدنا بعض المخالفات لكنها لم تؤثر على نزاهة انتخابات النواب.. فيديو

استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن انتخابات مجلس النواب 2020 .





وقالت أميرة العادلي، مدير المركز الاعلامي لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنهم قاموا باستعراض البيان الختامي، ويشمل ملاحظات تم رصدها من قبل متابعي الانتخابات على الأرض، ومن أهمها هي مجموعة من المخالفات ولكنها لم تؤثر على نزاهة وسير العملية الانتخابية.





وأوضح محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية على مدار ايام التصويت، لافتا الي الغرفة لديها 1500 متابع موجودين في كل محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، وتبدأ الغرفة عملها مع بداية فتح اللجان وتغلق مع اغلاق باب اخر لجنة.





وأكد أن هناك تطبيقا كاملا لكل المعايير الدولية، للحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.





وأشارت الدكتورة غادة حلمي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب،إلى أن ما يحدث حاليا في البلاد من انتخابات هو بمثابة "درس يدرس في الديمقراطية".





ولفتت الي ان وجود المواطن المصري للمشاركة كان له تأثير كبير في سير العملية التعليمية، وهذا يرجع الي الوعي والثقافة وايضا فضل حملات التوعية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدة أنه تم اشراك المواطن في تلك الانتخابات في وضع البرامج الانتخابية للمرشحين وهذا لأن المرشح يمثلهم ويعبر عن مطالبهم.