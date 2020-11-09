محافظ الإسكندرية: حجم سقوط الأمطار كان 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شهدت أمطارا كثيفة على مدار يومين، مشيرا إلى أنها كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية في المحافظة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه تم التنسيق مع الصرف الصحي تصريف الشوارع الجانبية التي تضررت لكن الشوارع الرئيسية كانت الأمور أيسر بعد تجديد شبكات الصرف.





وأشار إلى أنه تم معالجة العديد من المشكلات فى الشوارع الجانبية، موضحا أن المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين حال وجود أي مشكلات بعد نزول الأمطار.



