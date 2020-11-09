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محافظ الإسكندرية: حجم سقوط الأمطار كان 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:18 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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البهي عمرو
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شهدت أمطارا كثيفة على مدار يومين، مشيرا إلى أنها كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية في المحافظة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى،  وتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم،  أنه تم التنسيق مع الصرف الصحي تصريف الشوارع الجانبية التي تضررت لكن الشوارع الرئيسية كانت الأمور أيسر بعد تجديد شبكات الصرف.

وأشار إلى أنه تم معالجة العديد من المشكلات فى الشوارع الجانبية، موضحا أن المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين حال وجود أي مشكلات بعد نزول الأمطار.

ولفت إلى أن الأمطار الشديدة جعلتنا نلجأ لـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم تصريف المياه فى وقت قصير، وأكد أن شوارع الإسكندرية الآن تعمل بالكامل.

وأشار إلى أنهم على أتم الاستعداد لتعامل مع المياه، وكشف أن الفترة المقبلة سيكون هناك أمطار جديدة، وكشف أن المحطات التى تستوعب المياه تقدر بـ مليون و 800 ألف متر مكعب، وفى حالة زيادة الأمطار تظل فى الشارع أكد أن الدراسة التى تمت لإصلاح البنية التحتية بـ الاسكندرية تكلف الدولة 13 مليار جنيه.

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