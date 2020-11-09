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اقتصاد

لمتابعة سير العمل.. وزير الإسكان يتفقد اليوم مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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آمنة عبدالعظيم
يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة صرف مياه الأمطار بمدينة القاهرة الجديدة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة المقطم الرسمية لغات، أمس الأحد.

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وخلال اليومين الماضيين تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، يرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو شركتى المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

وأكد الجزار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دورى، موضحًا أن الزيارة تأتي للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، وبتنفيذ هذا المشروع الهام للشعب التنزاني، نظرًا للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها.

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