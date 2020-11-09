من بينها عناصر من الإخوان وحماس.. الشرطة النمساوية تشن حملات مداهمة كبيرة على جماعات إرهابية

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأثنين، عن شن 60 عملية مداهمة أمنية كبيرة في إطار مكافحة الإرهاب.





وقال مكتب الادعاء النمساوي إن الحملات لا صلة لها بهجوم فيينا الإرهابي، مشيرًا إلى أنها شملت جمعيات تدعم حماس وجماعة الإخوان.





وأضاف المكتب أنه تم التحقيق مع 70 مشتبها به وجمعيات تنتمي لحماس والإخوان.





ومنذ يومين، أعلنت سلطات النمسا إغلاق مساجد تم وصفها بـ"متطرفة"، في ظل الهجوم الإرهابي الذي خلف الاثنين الماضي أربعة قتلى في العاصمة فيينا.





وأكدت السلطات أن هذا الأمر صدر عن وزير الداخلية كارل نيهامر، ووزيرة الاندماج سوزانا راب.





وبعد الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في وسط العاصمة، أكد المستشار المحافظ سيباستيان كورتس عزمه على محاربة "الإسلام السياسي"، معتبرا أنه "عقيدة" تشكل "خطرا" على " النموذج الأوروبي للحياة".





وقامت الشرطة باعتقال 16 رجلا، بعضهم معروفين من قبل القضاء، بسبب مخالفات طابعها إرهابي.



