AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من بينها عناصر من الإخوان وحماس.. الشرطة النمساوية تشن حملات مداهمة كبيرة على جماعات إرهابية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأثنين، عن شن 60 عملية مداهمة أمنية كبيرة في إطار مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب الادعاء النمساوي إن الحملات لا صلة لها بهجوم فيينا الإرهابي، مشيرًا إلى أنها شملت جمعيات تدعم حماس وجماعة الإخوان.

وأضاف المكتب أنه تم التحقيق  مع 70 مشتبها به وجمعيات تنتمي لحماس والإخوان.

ومنذ يومين، أعلنت سلطات النمسا إغلاق مساجد تم وصفها بـ"متطرفة"، في ظل الهجوم الإرهابي الذي خلف الاثنين الماضي أربعة قتلى في العاصمة فيينا.

وأكدت السلطات أن هذا الأمر صدر عن وزير الداخلية كارل نيهامر، ووزيرة الاندماج سوزانا راب.

وبعد الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في وسط العاصمة، أكد المستشار المحافظ سيباستيان كورتس عزمه على محاربة "الإسلام السياسي"، معتبرا أنه "عقيدة" تشكل "خطرا" على " النموذج الأوروبي للحياة".

وقامت الشرطة باعتقال 16 رجلا، بعضهم معروفين من قبل القضاء، بسبب مخالفات طابعها إرهابي.

وقالت المتحدثة باسم النيابة نينا بوسيك لوكالة فرانس برس الجمعة، إنه تم الإفراج عن ستة من هؤلاء المشتبه بهم بسبب تعذر صحة إثبات الشكوك المتعلقة بهم.

ترشيحاتنا

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

سمايل.. سيارة غريبة تظهر في شوارع مصر

للمرة الثانية في التاريخ.. ترامب قد يتنحى من أجل الحصول على عفو رئاسي

بالأبيض.. ريهام سعيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

عقاب ريال مدريد في صدر الصحف الإسبانية

اللحظة حلوة.. مريم الخشت تنشر صورتها مع شرنوبي ومحمد يسري

AdvertisementS

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والقاهرة تسجل 16 درجة

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

أجواء الطقس غير مستقرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

بدءا من 15 نوفمبر.. تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد