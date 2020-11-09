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منوعات

المقابر .. عدسات الكاميرات تلتقط صورا لبايدن في أول نشاط بعد الفوز "صور"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
احتفل الديمقراطيون في الساعات الماضية بفوز مرشحهم جو بايدن البالغ من العمر 77 عامًا بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأصبحت كاميرات الصحفيين والإعلام تلاحقه أينما ذهب. 

وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الصحيفة أشارت إلى أن بايدن ذهب في صباح أمس الأحد، لحضور صلاة القداس في الكنيسة كعادته، ولم يتغيب بل حافظ على الحضور، ولكنه تأخر قليلا. 

أوضحت الصحيفة انه حاول تخفي والبعد عن الصحفيين الكاميرات التي كانت تنتظره في  كل مكان، ولكنه لم ينجح، وتمكّن بعض المصورين من التقاط الصور له في أول نشاط بعد الفوز في انتخابات الرئاسة. 

جدير بالذكر أن بايدن اختفى عن أعين الصحفيين والكاميرات، ليذهب إلى قبر ابنه بو بايدن برفقة اسرته بعد انتهائه من الصلاة في الكنيسة.
المقابر .. عدسات الكاميرات تلتقط صورا لبايدن في أول نشاط بعد الفوز "صور"
المقابر .. عدسات الكاميرات تلتقط صورا لبايدن في أول نشاط بعد الفوز "صور"
المقابر .. عدسات الكاميرات تلتقط صورا لبايدن في أول نشاط بعد الفوز "صور"

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