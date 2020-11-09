AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مها بهنسي: الضغوط العربية أجبرت فرنسا على تعديل خطابها عن الرسول والإسلام

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
الإعلامية مها بهنسي
الإعلامية مها بهنسي
Advertisements
نورهان رأفت
علقت الإعلامية مها بهنسي على أزمة الرسوم المسيئة للرسول، وهاجمت رسامي الكاريكاتير الفرنسيين، معقبة: "زنقاكم أوي تعملوا رسومات مسيئة وأحنا ناس محترمة مبنغلطش في حد ولا في أي نبي".

وأكدت الإعلامية مها بهنسي، خلال برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن الشعوب العربية نجحت في الضغط على فرنسا بشكل سلمي واقتصادي، وهو الذي أجبر الرئيس الفرنسي على تعديل خطابه المسيء.

وتابعت "الإسلام مش دين إرهاب.. والاعتراض السلمي المتحضر هو ما ضغط على القيادة الفرنسية".

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس بمشيخة الأزهر، السيد «جان إيف لودريان»، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والوفد المرافق له.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن المسلمين حكامًا ومحكومين يعلنون رفضهم القاطع للإرهاب الذي يرفع راية الإسلام، فالإسلام ونبيه والمسلمون براء من الإرهاب، وقد قلت هذا الكلام في قلب أوروبا، في لندن وباريس وجنيف وروما وقلته في الأمم المتحدة وآسيا وكل مكان، فالإرهابيون قتلة مجرمون ونحن غير مسؤولين عنهم، ولا نقول هذا اعتذارًا عن الإسلام، لأن الإسلام لم يخطئ وليس مسؤولًا عن تصرفات أحد، وأنا وهذه العمامة الأزهرية حملنا الورود في ساحة الباتاكلان ورفضنا الإرهاب وأرسلنا التعازي في ضحايا الإرهاب.

وأضاف فضيلته أنه من الضروري أن يكون المسؤولون في أوروبا قد اقتنعوا وأدركوا بأن هذا الإرهاب لا يمثل الإسلام ولا المسلمين، فالمسلمون هم أول ضحايا الإرهاب وبلادنا ضحية للإرهاب واقتصادنا يتضرر بسبب الإرهاب، وهذا الإرهاب موجود بين أتباع كل دين ونظام، فإذا قلنا إن المسيحية ليست مسؤولة عن أحداث نيوزيلندا فلا بد أن نقر بأن الإسلام غير مسؤول عن إرهاب من يقتلون باسمه، وأنا لا أقبل أبدًا أن يتهم الإسلام بالإرهاب، وقد تابعت تصريح وزير الخارجية الفرنسي خلال الأزمة ونال التصريح تقديرنا وإعجابنا، فهو تعامل بشكل حكيم وعقلاني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعاون الإسلامي: نشر الرسوم المسيئة للرسول يغذي مشاعر الكراهية

بعد تصريحات ماكرون.. بيان رسمي من الكويت بشأن الرسوم المسيئة للرسول

لست ضدهم.. ماكرون: المسلمون أول ضحايا الإرهاب ويريدون الحياة بسلام

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

الإمام الأكبر لـ وزير خارجية فرنسا: الإرهابيون لا يمثلون الإسلام.. والأزهر صوت ملياري مسلم

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا : لا أجيد التحدث بالدبلوماسية عند الإساءة للرسول

ترشيحاتنا

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسبب رسالة من صديقه.. سيدة تطلب الطلاق وترفع دعوى قضائية ضد زوجها

المقابر .. عدسات الكاميرات تلتقط صورا لبايدن في أول نشاط بعد الفوز "صور"

كفاية 6.. استشاري وبائيات ينهى عن التجمعات.. ويحذر من الفترة القادمة

عباس أبو الحسن يكشف آخر تطورات بلاغه ضد باسم سمير الطبيب المتحرش به

ثورة تكنولوجية كبرى.. الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية 6G في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور