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أخبار العالم

قرقاش: إيران وتركيا أصبحتا متشابهتين في دعم الميليشيات المتطرفة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين، أن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى اليمن وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا مستغلة الفراغ الأمني على الأرض .
وأعتبر قرقاش، حسبما أفادت قناة "العربية " الإخبارية ـ أنه يتعين على الدول احترام السيادة الوطنية لبعضها بعضا، مضيفا "أن إيران وتركيا أصبحتا متوائمتين في المنطقة بصورة أكبر عبر استخدام التدخل الخارجي كأداة لتطبيق أجندتهما التوسعية " .
وقال الوزير الإماراتي ـ خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي ـ إن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى اليمن وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا، مستغلة الفراغ الأمني على الأرض . 
وتابع : " لا نستطيع أن نقبل بهذه الطبيعة المزعزعة للسياسات في العالم العربي لكننا لا نسعى للمواجهة، فالإمارات لطالما عملت مع الجميع لتعزيز الحوار البناء، ومن الأفضل دائما أن نقوم بحل النزاعات في المنطقة بطريقة سلمية " .
وشدد على أن الإمارات ملتزمة بالسعي لتحقيق الحل السلمي للأزمات، وستواصل دعم التحالف العربي في اليمن، والسعي لوقف شامل لإطلاق النار يمهد الطريق نحو حل سياسي دائم، لافتا إلى أن بلاده ستدعم بشكل كبير جهود الأمم المتحدة في ليبيا، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار وانطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.
أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، أكد على أن بلاده تتطلع قدما للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن، لتعميق العلاقات بين البلدين، موضحا أن العلاقات بين الإمارات وأمريكا مبنية على المصالح والقيم المشتركة والصداقة، وتتخطى وتتجاوز الأحزاب والإدارات المختلفة".

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