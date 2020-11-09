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كفاية 6.. استشاري وبائيات ينهى عن التجمعات.. ويحذر من الفترة القادمة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
اسلام عنان
اسلام عنان
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا بصدد ارتفاع طفيف في الإصابات مرة أخرى، ولكن المؤشرات الإجمالية تدل على ارتفاع كبير بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات، لافتا إلى أن البيان الذي يصدر من وزارة الصحة بعدد الحالات هو مجرد عينة بحثية بالنسبة من إجمالي الإصابات الموجودة.

وتابع الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر دخلت الموجة الثانية مع بداية نوفمبر، والأرقام في الإصابات بدأت في الزيادة، لافتا إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية يوقعنا في مشكلة انعكاس هذه الأعداد إلى حالات وفاة مع نهاية الشهر.

وأوضح أن مقارنة أعداد الوفيات في الموجة الأولى من فيروس كورونا فإن نسبة الوفيات أقل بكثير في الموجة الثانية وخاصة في أوروبا وآسيا، مشيرا إلي أننا لا نريد أن تتحول الإصابات بكورونا إلى وفيات، وأن الأمر بسيط جدا وهو الرعاية الطبية اللازمة، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أن بروتوكولات العلاج يتم تحديثها، ولكن البروتوكولات لعلاج كورونا ثابتة حتى الآن، وتم الاستعداد بالكامل من قبل الطاقم الطبي، لافتا إلي أن مصر تتبع البروتوكول المتبع عالميا، وأصبحت الأدوية تصنع محليا أيضا.

وأوضح "مش المفروض نكون في مكان فيه تجمعات، وأن أقصى حاجة هم 6 أشخاص"، مشددا على ان المصريين يجب أن يتوقفوا عن التجمعات الكبيرة، وأن يساعدوا في نشر الوعي، لافتا إلى أننا قدوة لبعضنا البعض وخاصة للأبناء، مشيرا إلى ان الأسطح واحدة من الأشياء الخطرة التي تحتفظ ببقاء الفيروس لذلك يجب التأكد من نظافتها باستمرار، وخاصة لان في الشتاء تزيد فترة بقائها أكثر.

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