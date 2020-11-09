النيابة تحقق في مصرع طفلين بحريق شقة ببولاق الدكرور

تجري نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في مصرع طفلين خنقا اثر حريق داخل شقتهما.





واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان من جيران الطفلين وقرر أحدهم أنه فوجئ باندلاع حريق من شقة جاره فأسرع إليها بمعاونة عدد من الجيران لمحاولة السيطرة علي الحريق وإنقاذ الطفلين إلا أن النيران كانت في مواجهة الباب الرئيسي ولم يتمكنوا من تخطيها للوصول إلي الطفلين.





واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد الطفلين الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن ماس كهربائيا أدى إلى اندلاع الحريق.





كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.





أسفر الحريق عن مصرع طفلين نتيجة تعرضهما لاختناق، وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائيا أدى إلى اشتعال النيران، وتولت النيابة التحقيق.







