"القابضة لمياه الشرب" تستجيب لشكوى أهالي الظواهرية في الشرقية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "أهالي الظواهرية في الشرقية يطالبون بتركيب ماتور كهربائي بديل للديزل" .

وجاء في الرد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أفادت بأن المنطقة المذكورة تتغذي بنظام المناوبات أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع بالإضافة إلى وجود فريق صيانة حاليا لإصلاح وحدة الرفع الخاصة بالمنطقة (البوستر) وقاربوا على الانتهاء من إصلاحه،

ولكن شكوى الأهالي هو تغيير البوستر الديزل الي ماتور كهربي علما بأنه سيتم زيادة الضغوط في الشبكات وانتظام المياه والاستغناء عن الرافع بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة مياه البكارشة الجاري تنفيذها بمعرفة الجهات المختصة.