تشكيل مجلس رئاسي وإنهاء وقف إطلاق النار.. تعرف على أبرز بنود مسودة الحوار الليبي في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين أنه تم الاتفاق على بنود مسودة الحوار الليبي في تونس، وذلك لحل الأزمة الليبية بشكل سلمي.





وقال سعيد خلال كلمته بالحوار: "المسودة تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين بشكل يعكس التوازن الجغرافي".





وأضاف: "كما تدعو المسودة إلى إنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التخصص والكفاءة".





وأشار الرئيس التونسي إلى أن الحكم بالشرعية الدولية مؤقت ولكن الأولوية للقانون والشرعية الوطنية بالإنتخابات.





وقال إن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية، مؤكدًا على ضرورة وضع مواعيد وإجراءات محددة للتوصل إلى حل في ليبيا.





وأضاف الشعبان التونسي والليبي دفعا الكثير والحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا".





وتابع: "الملتقى الليبي يعقد في تونس لأننا بلد واحد ولدينا الإرادة نفسها لتحقيق السلم والأمن".



