كارثة أمام مكتب بريد الهرم بسبب كراسات الإسكان الاجتماعى ..فيديو وصور





جاء ذلك دون الالتزام بارتداء الكمامة أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعى الذى شددت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام به للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وحدثت مشادات كلامية بين موظفى البريد والمواطنين بسبب الإزدحام الشديد وعدم الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة .



يذكر ان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت الموقف الحالي لفيروس "كورونا" المستجد خلال أحدث إجتماع لرئاسة الوزراء .

وقالت الوزيرة إنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظرًا لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.



وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمي للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، لوحظت زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة إلى 47 مليون حالة، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع، وهو معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضي، حيث قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة في شهرين.

شهد مكتب بريد الهرم صباح اليوم الإثنين إزدحاما شديدا من المواطنين، لمحاولة الحصول على كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى التي بدأ الحجز فيها اليوم.