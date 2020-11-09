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وزير النقل: القيادة السياسية حريصة على استمرار العمل مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا "فيديو"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:07 م
وزير النقل
وزير النقل
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نورهان رأفت
أكد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات ، أن القيادة السياسية تحرص على استمرار العمل بجميع المؤسسات، مع اتخاذ إجراءات الوقاية الازمة من فيروس كورونا.

وأضاف المهندس كامل الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر ستشهد ظهور شركات استثمارية وليدة ، في مجال صناعات السكك الحديدة .

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير-  وزير النقل اجتماعا موسعًا في وقتًا سابق مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات، وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.

بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير أهمية  الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه  منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد، وبدء تحديث أسطولها من الجرارات والعربات وتشغيل القطارات الجديدة، والذي أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع، وهو ما يجب معه  أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب خاصة.

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