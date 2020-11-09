لو مش عارفة تخسي.. أسباب خفية خلف الوزن الزائد





إحدى النظريات التي تكمن وراء زيادة معدلات السمنة بشكل كبير هي "نظرية عدم التطابق" ، والتي تجادل بأن ما يأكله البشر قد تطور على مدى آلاف السنين لمعالجة نظام غذائي معين لم يعد يطابق الأنظمة الغذائية التي كان الناس يأكلونها على مدار الخمسين عامًا الماضية.









وتناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية هو بالفعل حجر الأساس للعديد من الأنظمة الغذائية الصحية التي يوصي بها الخبراء بالفعل.





ووفقا لموقع health line من بينها الحمية منخفضة الكربوهيدرات ، والنظام الغذائي الكامل ، ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​، ونظام باليو الغذائي.





بعبارة أخرى نحن نعلم ما يجب أن يفعله الأفراد ، لكن هذه المعرفة لا تُترجم إلى خفض معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم.