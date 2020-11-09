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مرأة

لو مش عارفة تخسي.. أسباب خفية خلف الوزن الزائد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى التقديرات في عام 2016 ، كان ما يقرب من ملياري شخص بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

إحدى النظريات التي تكمن وراء زيادة معدلات السمنة بشكل كبير هي "نظرية عدم التطابق" ، والتي تجادل بأن ما يأكله البشر قد تطور على مدى آلاف السنين لمعالجة نظام غذائي معين لم يعد يطابق الأنظمة الغذائية التي كان الناس يأكلونها على مدار الخمسين عامًا الماضية.


وتناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية هو بالفعل حجر الأساس للعديد من الأنظمة الغذائية الصحية التي يوصي بها الخبراء بالفعل.

ووفقا لموقع health line من بينها الحمية منخفضة الكربوهيدرات ، والنظام الغذائي الكامل ، ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​، ونظام باليو الغذائي.

بعبارة أخرى نحن نعلم ما يجب أن يفعله الأفراد ، لكن هذه المعرفة لا تُترجم إلى خفض معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم.

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