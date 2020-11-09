باتجاه السعودية.. التحالف العربي يعترض طائرة بدون طيار مفخخة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة بدون طيار "مسيرة" مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.





وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الاثنين، أن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى اليمن وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا مستغلة الفراغ الأمني على الأرض.





وشدد قرقاش على أن الإمارات ملتزمة بالسعي لتحقيق الحل السلمي للأزمات، وستواصل دعم التحالف العربي في اليمن، والسعي لوقف شامل لإطلاق النار يمهد الطريق نحو حل سياسي دائم، لافتًا إلى أن بلاده ستدعم بشكل كبير جهود الأمم المتحدة في ليبيا، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار وانطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.





ودشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية لتخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.



