حكاية غزو مصر في العصور القديمة بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارتها الشاعرة إكرام عمارة، بحضور مجموعة كبيرة من الشعراء، بدأت بقصيدة "أنا والصدق" لمحمد أبوالليف، وقصيدة "عطس البيوت" لفوزي عيسى، ثم قصيدة "عندما تعود" لحسن هزاع، وقصيدة "استني احكيلك" لمحمد الهلالي، بجانب ورشة لتعليم الإيتامين، وذلك في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية.





قدم بيت ثقافة الخانكة ورشة حكى فى كتاب بعنوان "حكاية غزو مصر في العصور القديمة" للدكتور صدقة موسى،ضمن إصدارات الهيئة يقع الكتاب في 164 صفحة ويحتوى على ستة فصول تتناول محنة الهكسوس وغزو الاشوريين لمصر والإحتلال الفارسي الأول لمصر وإحباط محاولات الفرس لاعادة احتلال مصر والحملات الثلاث التي جهزها أوخوس ضد مصر وغزو الاسكندر لمصر، كما نظم بيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "الحياة الإقتصادية لذوي الإحتياجات الخاصة" تحدث فيها مسئول النشاط عن الإحتياجات والمتطلبات التي يجب توفيرها لذوي الإحتياجات الخاصة لمواجهة المعوقات التي تحول دون ممارستهم لأنشطتهم بشكل طبيعي، ومن هذه المتطلبات، وسائل نقل مخصصة، مباني وشوارع مخصصة، وكذلك صحة وتعليم بشكل معين وخاص بهم وكل هذه الأشياء تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة.





وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال أعدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية مسابقة في المعلومات العامة للأطفال "سؤال وجواب" بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع، تضمنت مجموعة متنوعة من الأسئلة منها، أسم أكبر أهرمات الجيزة؟، ما هو أول بناء حجري في التاريخ؟، ما أكبر بناء أنجزه الإنسان؟، كما نظم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة رسم حر للأطفال.