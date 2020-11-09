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تعليم

بدءا من الأربعاء.. إجراء التقييمات الخاصة بكلية تمريض القاهرة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:26 م
جامعة القاهرة - أرشيفية
جامعة القاهرة - أرشيفية
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قسم التعليم
أعلنت كلية التمريض بجامعة القاهرة عن بدء إجراء التقييمات الخاصة لمادة تمريض المسنين النظري لطلاب الشعبة الأولى وذلك بداية من بعد غد "الأربعاء" في تمام الساعة الثانية ظهرا بمدرج رقم (202)

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كما يتم اجراء التقييمات الخاصة بطلاب الشعبة الثانية في نفس اليوم ، في تمام الساعة الثانية ظهرا بمدرج  رقم (102) 

وبالنسبة للتقيمات الخاصة بمادة أدوية المسنين للشعبة الاولى يوم السبت الموافق 14/11/2020 في تمام الساعة الثامنة صباحا بالمدرج رقم (102) ، على أن يتم إجراء التقييمات الخاصة بطلاب الشعبة الثانية في نفس اليوم تمام الساعة العاشرة صباحا بالمدرج رقم ( 102) .

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