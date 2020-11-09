مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز يستضيف الفنان أدهم رشدي السبت المقبل

يستضيف مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز في دورته الثانية عشرة الفنان أدهم رشدي في لقاء بعنوان "حكايات موسيقية"، يعقد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر السبت المقبل ضمن برنامج جازينيو (الجاز للأطفال).





ويقدم اللقاء على مسرح النافورة بمركز التحرير الثقافي بالمقر القديم للجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بميدان التحرير.





تأتي مشاركة الفنان أدهم رشدي لأول مرة هذا العام ضمن برنامج جازينينو (الجاز للأطفال) وهو من الأنشطة التي يقدمها المهرجان بشكل منتظم كل عام ضمن فعالياته.





وأدهم رشدي هو مؤلف موسيقي ومغني وعازف باص جيتار، يقدم هذا العام تجربة فريدة لسرد قصص حياة مشاهير ورموز الموسيقى بشكل غنائي لتعريف الأطفال بمسيرة حياة هؤلاء الفنانين وتجاربهم وقصص كفاحهم.





ويحتفي مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز في بدورته الثانية عشرة خلال الفترة من 13-20 نوفمبر 2020 بمشاركة 10 دول وأكثر من 20 فرقة في واحدة من أكبر الدورات التي ينظمها المهرجان منذ بدايته عام 2009.





وقال الفنان عمرو صلاح مؤسس ومدير المهرجان: "حرصنا على إقامة المهرجان في موعده رغم ظروف كورونا لكي لا نقطع فرص التواصل بين فناني الجاز وجمهوره".





وأشار صلاح الى أن فعاليات المهرجان تقدم في عدة مواقع ثقافية منها: درب 1718 وكايرو جاز كلوب، ورووم آرت سبيس، إضافة لمركز التحريرالثقافي بالمقر التاريخي للجامعة الأمريكية بميدان التحرير، لإتاحة الفرصة للتوسع على مستوى مساحات العرض وتقديم عدد أكبر من العروض الموسيقية.





تشارك في مهرجان القاهرة الدولي الثاني عشر لموسيقى الجاز دول: الدانمارك، هولندا، إيطاليا، المجر، سويسرا، رومانيا، البرتغال، كرواتيا وتشيلي بالإضافة إلى صفوة فرق الجاز المصرية في مشاركة غير مسبوقة، من أبرزهم الفنان المصري العالمي فتحي سلامة وهو العربي الوحيد الحائز على جائزة جرامي.





كما يشارك الشيخ محمود التهامي وعازف البيانو والمؤلف هشام جلال الذي يشارك بمشروعين موسيقيين هذا العام مع أوركسترا "كايرو بيج باند" وأيضًا مع فرقته الثلاثية والفنانة نهى فكري ورامي عطالله وعازف البيانو والمؤلف فيصل فؤاد وعازف الباص والمؤلف سامر جورج وأحمد نظمي، كما يقدم المهرجان لأول مرة الفنان علي الهلباوي في مشروع يجمعه مع عازف الكلارينيت والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا.





ومن أبرز المشاركات الدولية: الفنانة السويسرية ذات الأصول الألبانية إلينا دوني، والمطربة الدانماركية كلاوديا كامبانيول، و المطربة المجرية ليندا كوفاش ومغنية الجاز المغربية المتميزة ساره مولبلاد.





يكرم مهرجان القاهرة للجاز الفنان عامر بركات تقديرا لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن.



