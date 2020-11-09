الهيب هوب وعالم الراب والجرافيتي في عدد جديد لمجلة فنون

طرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، حديثا العدد رقم 29 من المجلة الشهرية "فنون" برئاسة تحرير الدكتور حاتم حافظ، عن فنون "الهيب هوب" عالميا وفي مصر والمنطقة العربية، وتقاطعاتها مع مختلف فروع الفنون، في جولة لاستعراض تأثيرات تلك الفنون المعاصرة مع الأدب والعمارة والدراما والرقص والموسيقى والفنون التشكيلية، في ظل انتشار ذلك التيار الموسيقي بين أوساط الشباب في مصر والعالم العربي.





يأتي إصدار "الهيب هوب" في 116 صفحة من القطع الكبير، ويشمل أكثر من 20 مقالا لنخبة من كبار الكتاب والنقاد والفنانين الذين يعملون على تحليل تأثيرات ذلك الفن المعاصر على الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية في مصر وجميع أنحاء العالم.





كتب رئيس تحرير "فنون" الدكتور حاتم حافظ افتتاحية العدد، تحت عنوان "ليبرتي"، وتضمن باب "سكرين" في المجلة، الترجمة العربية لنص "بين حملات الدعاية والإعلانات و«الهيب هوب»" للباحثة كريس كيلي، قامت بترجمته إلى العربية مروة حافظ ، ومقال "ميكروفون.. ثلاثية التمرد بالفن" للناقدة ضحى الورداني.





كما يستعرض "حسام قشوة" قائمة بأفضل أفلام الهيب هوب في تاريخ السينما الأمريكية، بالإضافة إلى العمود الشهري "الدراماتورجي" للدكتور محمد سليمان عبد المالك، تحت عنوان "مغامرة الأدب وأدب المغامرة".





وفي باب "تياترو" تكتب الناقدة ليليت فهمي عن "صراع الهامش والمتن"، ويكتب الناقد والباحث بلال الجمل عن "محِنة إخناتون.. أفول الجسد الحداثي"، ويحكي الناقد عبد الله شاهر عن "مسرح التعبير عن المهمشين"، ويكتب "مصطفى طاهر" عموده الشهري "محطة مصر"، تحت عنوان "«الزمالك – مدينة السلام» رايح جاي".





وفي باب "تشكيل" تقدم "زيزي شوشة" ثورة الجرافيتي.. تيار الرفض بالألوان، وتستعرض بسنت أبو زيد ما فعلته "ثقافة الهيب هوب" في صناعة الموضة، بينما تكتب "أميرة دكروري" عن " تحولات الصورة الاجتماعية لـ التاتو"، ويكتب محمد فتحي مقاله الشهري "ضل ونور"، تحت عنوان "المستيقظون من سبات الماتريكس".





يكتب هشام أصلان في باب "عمارة" عن "التِراب.. البيئة والأغنية"، بينما يستعرض بسام عبد اللطيف أثر ثقافة "الهيب هوب" على العمارة في مقال بعنوان "أبراج الحدائق".





ويتضمن باب "رقص" مقالا للناقدة رانا أبو العلا، رقص "الهيب هوب"، تحت عنوان "رقصة التعبير عن الذات"، بينما يكتب "شريف صالح" عن رقصة "البريك دانس" مقالا بعنوان "ثورة الأجساد الفقيرة"، وفي عموده الشهري "أبجديات" كتب إبراهيم فرغلي تحت عنوان "بين كووليو وجاكسون والسكرية!".





وفي باب "موسيقى" يكتُب رمز صبري مقاله بعنوان "إيقاعات قبائل المدينة"، ويحاور أحمد صوان المنتج الموسيقي محمود رفعت، كما تحاور أماني الشناوي المنتج الموسيقي والموزع "مولوتوف"، وتقدم بسنت يحيى تحقيقا عن "الراب في مصر"، وتحاور الناقد الموسيقي ياسين زهران، ويكتب الدكتور عبد الحكم سليمان مقالا بعنوان "طريق الراب الضيق"، وتكتب "منار خالد" عن فرقة "المدفعجية"، كما تستعرض المجلة أهم مغنيات الراب في العالم العربي على مدار الأعوام السابقة.



