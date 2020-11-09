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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية|صور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:50 م
خلال الجولة
خلال الجولة
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آمنة عبدالعظيم
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعى الحدائق المركزية، ومنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمعاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروعى الحدائق المركزية، ومنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر، ويُعدان علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهما محل متابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وخلال تجوله بمشروع الحدائق المركزية، شدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، كما ناقش مع شركات المقاولات تفاصيل تنفيذ الأعمال المختلفة، مؤكدًا الاهتمام بالتفاصيل من أجل إخراج المشروع على أفضل مستوى من الجودة، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وانتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي للأبراج الجارى تنفيذها، ومناقشة سير الأعمال مع مسئولى شركة (cscec) الصينية، المنفذة للمشروع.

وأوضح الوزير، أن منطقة الأعمال المركزية، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وبلغ ارتفاع البرج حاليًا 251 مترًا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وزير الإسكان يتفقد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية|صور
وزير الإسكان يتفقد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية|صور
وزير الإسكان يتفقد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية|صور
وزير الإسكان يتفقد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية|صور

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