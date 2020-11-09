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توك شو

فراس سعيد: جنسيتي أرجنتيني واعشق مصر.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:52 م
الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد
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هاجر إبراهيم
قال الفنان فراس سعيد: "أنا إحساسي انى مصرى جدا.. وأهلى سوريين"، مشيرا إلى أنه ولد فى جنوب أفريقيا فى السودان.

وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن والده ووالدته ألتقوا فى السودان وتزوجوا فى سوريا، موضحا "بعد ما أتولدت بشهر أو شهر ونص تقريبا مشينا من سوريا".

وتابع أنه كان متنقل فى عدة دول هو وعائلته، ومنها أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، ثم الأرجنتين، لافتا إلى أنه فى النهاية قامت العائلة بالاستقرار فى مصر.

وأكد: "أنا جنسيتي أرجنتينية"ظن حيث أنه انتهى من دراسته هناك، متابعا أنه ذهب إلى مصر ليزور والده خلال عمله فى السفارة.

وأفاد: "عجبتنى مصر.. وكنت جاى أقعد شهر تقيبرا لقيت نفسي قاعد بقالى أربع شهور"، مضيفا: "فكرة أنك تصحى كل يوم على صوت الأذان وتلاقى ناس شبهك ونفس دينك".

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