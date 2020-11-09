البورصة تربح 7.23 مليار جنيه في ختام التعاملات

اغلقت البورصة المصرية علي ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها، إذ ربح رأسمالها السوقي 7.23 مليار جنيه
وصعد مؤشرها القيادي إيجي إكس 30 مدفوعا للمنطقة الخضراء بمعدل ارتفاع وصل 1.48% عند النقطة 10.816.60.
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وتبعه مؤشر إيجي إكس 100 مسجلا صعود بنسبة 2.34% عند 2.794.32 نقطة، ثم مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة إذ صعد إلي 1.911.32 نقطة بنسبة 2.38%.
وارتفع أداء مؤشر إيجي إكس 50 ليسجل 2.036.67 نقطة بنسبة 2.47%.
واغلق رأس المال السوقي للبورصة عند 618.44 مليار جنيه.
وصلت جملة العمليات داخل المقصورة إلي 41.41 ألف عملية بقيمة 1.5 مليار جنيه شملت 393.43 مليون ورقة مالية لـ 191 شركة.
بالاضافة لـ 365 عملية تمت خارج المقصورة بقيمة 19.15 مليون جنيه علي 1.21 مليون ورقة مالية لـ 13 شركة.
فيما وصلت العمليات الخاصة ببورصة النيل لـ 460 عملية بقيمة 26.72 مليون جنيه علي مستوي 21.12 مليون ورقة مالية لـ 14 شركة.
وبلغ أداء البورصة مرتفعا ليشمل 39.52 ألف عملية بـ 1.1 مليار جنيه لـ 391.345 مليون ورقة مالية لـ 134 شركة.