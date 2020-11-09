AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 7.23 مليار جنيه في ختام التعاملات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:46 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
اغلقت البورصة المصرية علي ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها، إذ ربح رأسمالها السوقي 7.23 مليار جنيه

وصعد مؤشرها القيادي إيجي إكس 30 مدفوعا للمنطقة الخضراء بمعدل ارتفاع وصل 1.48% عند النقطة 10.816.60.
اقرأ أيضا:
وتبعه مؤشر إيجي إكس 100 مسجلا صعود بنسبة 2.34%  عند 2.794.32 نقطة، ثم مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة إذ صعد إلي 1.911.32 نقطة بنسبة 2.38%.

وارتفع أداء مؤشر إيجي إكس 50 ليسجل 2.036.67 نقطة بنسبة 2.47%.

واغلق رأس المال السوقي للبورصة عند 618.44 مليار جنيه.

وصلت جملة العمليات داخل المقصورة إلي 41.41 ألف عملية بقيمة 1.5 مليار جنيه شملت 393.43 مليون ورقة مالية لـ 191 شركة.


بالاضافة لـ 365 عملية تمت خارج المقصورة بقيمة 19.15 مليون جنيه علي 1.21 مليون ورقة مالية لـ 13 شركة.

فيما وصلت العمليات الخاصة ببورصة النيل لـ 460 عملية بقيمة 26.72 مليون جنيه علي مستوي 21.12 مليون ورقة مالية لـ 14 شركة.

وبلغ أداء البورصة مرتفعا ليشمل 39.52 ألف عملية بـ 1.1 مليار جنيه لـ 391.345 مليون ورقة مالية لـ 134 شركة.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تغلق تعاملات أول الأسبوع على أرباح 4 مليارات جنيه رغم تباين الأداء.. والمؤشر القيادي يصعد للمنطقة الخضراء بدعم المستثمرين

رغم تراجع مؤشراتها.. البورصة تغلق على ربح محدود بـ 1.36 مليار جنيه

البورصة تعوض بعض خسائرها.. مكاسب محدودة لرأس المال في ختام التعاملات وهبوط جماعي للمؤشرات

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه في منتصف التعاملات

البورصة تخسر 4.64 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

للأسبوع الثالث على التوالي.. البورصة تهوى ورأس مالها السوقي يخسر 4.64 مليار جنيه في ختام التعاملات

ترشيحاتنا

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الحجز اليوم.. شروط وخطوات حجز 125 ألف شقة لمحدوي ومتوسطي الدخل‎

شاهد.. سيناتور جمهوري كبير يكشف حقيقة موعد تسليم ترامب بهزيمته

دعاء تحصين النفس من المرض والوباء.. بذكر واحد تحرق أي داء

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية.. تفاصيل

لعدم ارتداء الكمامة.. فصل 23 طالبا بعلوم بنها أسبوعا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة .. ماذا تعرف عن الروايات الأصلية؟

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة