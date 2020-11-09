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محافظات

محافظ مطروح يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال جولة ميدانية..فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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أيمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الاثنين  عددا من المناطق  بمدينة مرسي مطروح لمتابعة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بعد موجة الطقس السييء الذى شهدته المحافظة أمس الأحد من  هطول   أمطار غزيرة .


حيث قام محافظ مطروح  خلال جولته بتفقد طريق القصر ومنطقة الكيلو (4)  لمتابعة أعمال  رفع مياه الامطار  من الشوارع المتضررة من مخرات السيول و قام فريق الطوارئ والازمات بالمحافظة  بالدفع  بسيارات لانتشال المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة . 

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من رفع المياه من الشوارع واعادة الشيء لأصلة  وفتح الشوارع  والطرق أمام المواطنين  تيسيرا عليهم.

 كما استمع محافظ مطروح خلال الجولة  لعدد من شكاوى  المواطنين  من انقطاع الكهرباء ببعض المناطق مطمئنا الأهالي انه  جارى  عمل الاصلاحات اللازمة  وتم عودة الكهرباء بعدد من المناطق وجارى استكمال اعمال  الاصلاح  وسيتم  تشغيل الكهرباء تدريجيا مع الانتهاء من انتشال المياه من الشوارع  المتضررة مشددا على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات وسرعة التعامل مع أي بلاغات والتنسيق مع كافة الجهات خلال فترة عدم الاستقرار للسيطرة على أي حادث طارئ.

رافق المحافظ خلال الجولة  كل من  الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ و اللواء أشرف ابراهيم  السكرتير العام والعميد حاتم السبع  السكرتير العام المساعد  والجهات المعنية بفريق الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

محافظ مطروح يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال جولة ميدانية..فيديو
محافظ مطروح يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال جولة ميدانية..فيديو
محافظ مطروح يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال جولة ميدانية..فيديو
محافظ مطروح يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال جولة ميدانية..فيديو

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