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فراس سعيد: بعشق عادل إمام وفؤاد المهندس.. وارتبطت بمصر من خلال الأعمال الدرامية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:59 م
الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد
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هاجر إبراهيم
قال الفنان فراس سعيد، إنه كان لا يتكلم السورية فى عندما كان يقيم فى دول أوروبا، مشيرا إلى أنه كان يتحدث الأسبانية والإنجليزية والقليل من اللغة العربية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، " والدى كان بيجيبلنا المسرحيات والمسلسلات المصرية.. وكنت بتفرج عليهم وكانت دى أكتر حاجة بسمعها عربي.

وتابع: "أكتر حاجة كانت شدانى وأنا صغير مدرسة المشاغبين وشاهد ما شفش حاجة وسيدتى الجميلة"، لافتا: شدتنى شويكار وفؤاد المهندس وعادل إمام".

وأكد أنه ارتبط بمصر من خلال الأعمال الفنية المصرية التى كان يشاهدها، متابعا أنه كان متنقل فى عدة دول هو وعائلته، ومنها أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، ثم الأرجنتين، لافتا إلى أنه فى النهاية قامت العائلة بالاستقرار فى مصر.

وأفاد: "عجبتنى مصر.. وكنت جاى أقعد شهر تقيبرا لقيت نفسي قاعد بقالى أربع شهور"، مضيفا: "فكرة أنك تصحى كل يوم على صوت الأذان وتلاقى ناس شبهك ونفس دينك".

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