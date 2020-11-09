أخبار العلوم والتكنولوجيا.. الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية 6G في العالم.. وامتيازات سيفقدها حساب ترامب على تويتر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة:
قامت شركة شاومى الصينية بتطوير نسخة جديدة من لاب توب Mi Notebook 14 ليتناسب مع المستخدمين من الطلاب والموظفين الذين يعملون من المنزل ويحتاجون إلى لاب توب بإمكانات قوية تساعدهم على إنجاز العمل بسرعة ودقة دون المعاناة من بطء الأداء أو المشكلات فى البطارية، بالإضافة إلى توفيره بسعر رخيص.
كشفت تقارير عن إصدار شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها القادمة Galaxy S21، فى موعد مبكر للغاية يكاد يكون فى بداية شهر يناير من العام المقبل، على عكس جدولها المعتاد فى إصدار هواتفها والذى يكون فى آخر شهر فبراير أو أول مارس، حيث تريد الشركة الاستحواذ على حصص شركة هواوى فى السوق من خلال عدد من الخطط المدروسة، ومنعها من تحقيق أى مبيعات كبيرة بعدم اعطائها فرصة الوقت لعرض هواتفها.
في شهر يونيو الماضي، فاجأت شركة آبل الأمريكية مستخدميها، في مؤتمر مطوري آبل WWDC 2020، الذى أعلنت فيه عن عدد من التغييرات الجديدة لمنتجاتها، منها نظام تشغيلها الجديد iOS 14 ، كما أعلنت عن تطبيق جديد للترجمة بدلا من تطبيق شركة جوجل Google Translate .
بعد تصدر الصين الدول المصنعة والمطورة لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، حيث تعد أكبر دولة في العالم تحوي أفضل بنى تحتية في هذا المجال، وضعت الدولة العملاقة التي تتحدى وبكل قوة دول العالم الأول في مجال التكنولوجيا، أول قمر صناعي لها في الفضاء لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G ، الأمر الذي يعد ثورة بكل المقاييس في عالم التكنولوجيا.
مع خسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى الانتخابات الأمريكية، وفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، ليصبح الرئيس ال46 للولايات المتحدة الأمريكية، ليتولى مهام منصبه الرسمية بدءا من يوم 20 يناير القادم، سيفقد الرئيس ترامب امتيازاته حسابه على موقع تويتر Twitter ، وستبدأ معاملته كمستخدم عادى.