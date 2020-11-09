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تعليم

هاني هلال ودبلوماسيون يشهدون الاحتفال بمرور 30 عاما علي تأسيس جامعة سنجور بالإسكندرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:07 م
د. هاني هلال
د. هاني هلال
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أ.ش.أ
شهد د. هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، نهاية الأسبوع الماضي، ختام فعاليات الاحتفالية بمرور 30 عاما على إنشاء جامعة "سنجور"، الجامعة الدولية لخدمة التنمية الأفريقية.

وحضر الاحتفالية بمدينة الاسكندرية، مدير إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية، الوزير المفوض إبراهيم عبد العظيم الخولي، وعميد جامعة سنجور "تيري فردل " وقنصل فرنسا بالاسكندرية " جانينا ايريرا " و عدد من الدبلوماسين والأكاديمين الدوليين .

ووجهت إدارة الجامعة خلال الاحتفال الختامي الذي عقد " الخميس" الشكر إلى وزارة الخارجية لجهودها ولما تقدمه من دعم للجامعة وطلابها وتسهيل الاجراءات.

وكرمت الجامعة خلال الاحتفال مدير إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية الوزير المفوض إبراهيم عبد العظيم الخولي.

وفي سياق متصل ألقى  كل من " وزير الخارجية سامح شكري وسكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية لويز موشيكوابو ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار  " كلمة مُسجلة في انطلاق الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على افتتاح الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية "سنجور" بالإسكندرية.

 وأثنى وزير الخارجية في كلمته المسجلة على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجامعة في تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها الارتقاء بالقارة، وعلى المكانة المرموقة التي أصبحت تعتليها الجامعة كإحدى أفضل هيئات الدراسات العليا.

واستعرض خلال كلمته الدور الذي تقوم به مصر في أفريقيا وخاصة خلال توليها العام الماضي رئاسة الاتحاد الأفريقي، وسياستها الثابتة التي تستهدف النهوض بالقارة، وتمسكها بالعمل الأفريقي المشترك، وحرصها علي اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ ومن بينها دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ، مع تفعيل سياسة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في ضوء ريادة رئيس الجمهورية لهذا الملف على المستوى القاري، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية .

كما أشار " شكري " إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أعباء الديون على الدول الأفريقية في ضوء أزمة جائحة الكورونا نظرًا لما تعرضت له اقتصادياتها من ضغوط شديدة في التوقيت الذي كانت تستعد فيه لمرحلة الانطلاق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما أشار سيادته إلي وقوف مصر بجانب أشقائها في القارة مبرزًا تقديم مصر لمساعدات طبية للعديد من الدول الأفريقية.

وأكد شكري على استمرار مصر في تقديم كل الدعم الُممكن لجامعة سنجور وطلبتها والوقوف بجانب العملية التعليمية المتميزة بها، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل تيسير عمل الجامعة والعملية التعليمية بها، داعيًا الطالبات والطلبة التعرف على حضارة مصر وثقافتها كجزء من قارتهم الأفريقية يفخر بالانتماء لها ويعتز بتواجدهم فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف جامعة سنجور منذ عام 1989، حيث تمنح درجة الماجستير في التنمية ويدرس بها سنويًا أكثر من مائتي طالب من كافة الدول الناطقة بالفرنسية، وخَرَجَت على مدار ثلاثين عامًا الآلاف من الكوادر الإفريقية العليا التي تتولى مناصب مرموقة في بلادها وعلى المستوي الدولي .

كما تقوم الجامعة بقبول دفعة من الكوادر الافريقية المتميزة وتجري كل عامين مسابقة يتقدم لها أكثر من 5 آلاف طالب في مجالات الإدارة والبيئة والصحة العامة والتراث والثقافة.

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